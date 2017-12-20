Hırvatistan’da gündem Tudor

TUDOR'UN Galatasaray'daki görevine son verilmesi Hırvat basınında da geniş yer aldı. İgor Tudor'un yeterli bir performans sergileyemediğinin altını çizen Jutarnji List Gazetesi, "Liderliği kaptırdı, kovuldu" ifadesini kullandı. Hina, "Tudor, Galatasaray'dan kovuldu" derken, Gol de, "Kötü sonuçlar Tudor'un sonunu getirdi" yazdı.