 Hırvatistan’da gündem Tudor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hırvatistan’da gündem Tudor

    Hırvatistan’da gündem Tudor
    TUDOR'UN Galatasaray'daki görevine son verilmesi Hırvat basınında da geniş yer aldı. İgor Tudor'un yeterli bir performans sergileyemediğinin altını çizen Jutarnji List Gazetesi, "Liderliği kaptırdı, kovuldu" ifadesini kullandı. Hina, "Tudor, Galatasaray'dan kovuldu" derken, Gol de, "Kötü sonuçlar Tudor'un sonunu getirdi" yazdı.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hırvatistan’da gündem Tudor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN