 Görüşme halindeyiz – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Görüşme halindeyiz

    Görüşme halindeyiz
    Eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan, hafta sonuna seçimle ilgili kadar karar vereceklerini söyledi. Özdoğan, "Cuma gününe kadar adaylık konusunda görüşmeler sürdürecek. Ben ya da başka bir arkadaş aday olabilir" dedi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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