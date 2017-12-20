 Casillas'ın Galatasaray üzüntüsü – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'ın Galatasaray üzüntüsü

    <a href="/index/casillas?id=b84e658c-0eca-420f-b7df-acd14ceea60d" class="" rel="tag">Casillas</a>'ın Galatasaray üzüntüsü

    İspanyol file bekçisi Iker , 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını tekrar yapmak istediğini söyledi.

    Portekiz'in Porto takımında kariyerini sürdüren , Youtube'daki kanalında hayranlarının sorularını yanıtladı.

    Bir hayranının "Hangi maçı tekrar oynamak isterdin?" sorusuna 36 yaşındaki futbolcu, " Real Madrid forması giyerken Galatasaray'a yenildiğimiz UEFA Süper Kupa ile Kıtalararası Kupa maçında Boca Juniors'a kaybettiğimiz karşılaşmaları yeniden yapmak ve tabii ki ikisini de kazanmak isterdim." cevabını verdi.

    1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, 'ın kalesini koruduğu Real Madrid'i 2-1 yenerek, kupayı müzesine götürmüştü.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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