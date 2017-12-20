 Büyük bir ismi getireceklerdir – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Büyük bir ismi getireceklerdir

    Büyük bir ismi getireceklerdir
    Sarı-kırmızılıların görüştüğü iddia edilen Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, konuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'la görüşmesi olmadığını belirten Rumen hoca, "Anladığım kadarıyla ligi tanıyan bir hoca istiyorlar. Ben de ismimi gazetelerde, televizyonlarda görüyorum. Galatasaray büyük bir takım ve büyük ismi takımın başına getirecektir" dedi
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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