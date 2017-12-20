3 yönetici katılmadı

Dursun Özbek'in dünkü basın toplantısını, yönetiminde yer alan Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Nasuhi Sezgin, Cengiz Özyalçın, Ural Aküzüm, Alper Narman, Can Topsakal, Burçin Aslan takip etti. Murat Atay, Tarık Taşar ve Ali Yüce ise toplantıya katılmayan isimlerdi.