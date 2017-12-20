 3 yönetici katılmadı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    3 yönetici katılmadı

    3 yönetici katılmadı
    Dursun Özbek'in dünkü basın toplantısını, yönetiminde yer alan Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Nasuhi Sezgin, Cengiz Özyalçın, Ural Aküzüm, Alper Narman, Can Topsakal, Burçin Aslan takip etti. Murat Atay, Tarık Taşar ve Ali Yüce ise toplantıya katılmayan isimlerdi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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