Tudor the end
Galatasaray’da Hırvat hocanın devri dün sona erdi. 11.00’de yapılan Sportif AŞ ve 14.00’de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarının ardından İgor Tudor gönderildi. Sosyal medya hesaplarından genç çalıştırıcıya teşekkür edildi
Cimbom'da geçtiğimiz sezon Karabük'te gösteridiği performansla takımı şampiyon yapması için getirilen İgor Tudor iyi bir grafik çizememişti. Buna rağmen başkan Dursun Özbek ve yönetimi Hırvat hocanın arkasında durarak yeni sezona onunla girme kararı almıştı. Östersunds faciası ile Tudor'un koltuğu bir kez daha ciddi biçimde sallansa da ardından yapılan transferlerle Aslan ligde fırtına gibi esmişti. Ancak ne zaman ki büyük maçlar geldi çattı Tudor'un da maskesi düştü.
ÇÖKÜŞE ENGEL OLAMADI
Sürekli rakibi durdurmaya yönelik takımı kurgulayan Hırvat hocanın Trabzonspor deplasmanında başlayan çöküşü Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla sürdü. Önceki gün havaalanında taraftarların istifa protestosuna bacak bacak üstüne atarak cevap veren Tudor'un durumu dün masaya yatırıldı.
Önce saat 11.00'de Sportif AŞ toplandı. Buradan İgor Tudor ile ayrılık kararı çıktı. Ardından Yönetim Kurulu bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek tüm yöneticilerin fikirlerini tek tek sordu. Hiçbiri "Tudor kalsın" demedi. Oy birliğiyle Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten, Hırvat hocaya gerekli tebligat da yapıldı. Dün saat 17.43'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da özel durum açıklaması yapıldı. Ardından da Tudor'a teşekkür edildi.
TAZMİNATI 400 BİN EURO
Galatasaray, gönderme kararı aldığı teknik direktör İgor Tudor için ağır bir tazminat yükümlülüğünün altına girmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıya 1 milyon euro maaş ödeyecekti. Tazminat maddesi ise 400 bin euro. Tudor'un kulübe toplam maliyeti 1 milyon 50 bin euro oldu
TÜM RAKİPLERİ YARIŞA SOKTU
9. HAFTA
G.Saray, F.Bahçe'nin 8 puan önündeydi. Evindeki maçta rakibini yense farkı 11'e çıkaracak ve yarış dışına atacaktı. Ancak maç 0-0 bitince sarı-lacivertliler ümitlerini sürdürdü. İlerleyen haftalarda Kanarya resmen şahlandı.
10. HAFTA
Sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı. O günden sonra şahlanan bordo-mavililer art arda kazanıp Cimbom ile puan farkını 4'e kadar indirdi. 2. devre öncesi şansını yükseltti
12. HAFTA
Topallayarak giden Aslan liderliğini koruyordu. 3 puan gerisinde bulunan Başakşehir'e konuk oldu. Kazansa farkı 6'ya çıkarıp ağır bir yara verecekti, 5-1'lik hezimetle yarışa dahil etti.
14. HAFTA
Aslan, Vodafone Park deplasmanına 6 puanlık avantajla gitti. Kazanması halinde farkı 9'a çekecek ve siyah- beyazlıları büyük oranda saf dışı bırakacaktı. 3-0 ile tarihi farktan kurtulup Kartal'a yakalandı.
ÇÖKÜŞE ENGEL OLAMADI
Sürekli rakibi durdurmaya yönelik takımı kurgulayan Hırvat hocanın Trabzonspor deplasmanında başlayan çöküşü Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla sürdü. Önceki gün havaalanında taraftarların istifa protestosuna bacak bacak üstüne atarak cevap veren Tudor'un durumu dün masaya yatırıldı.
Önce saat 11.00'de Sportif AŞ toplandı. Buradan İgor Tudor ile ayrılık kararı çıktı. Ardından Yönetim Kurulu bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek tüm yöneticilerin fikirlerini tek tek sordu. Hiçbiri "Tudor kalsın" demedi. Oy birliğiyle Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten, Hırvat hocaya gerekli tebligat da yapıldı. Dün saat 17.43'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da özel durum açıklaması yapıldı. Ardından da Tudor'a teşekkür edildi.
TAZMİNATI 400 BİN EURO
Galatasaray, gönderme kararı aldığı teknik direktör İgor Tudor için ağır bir tazminat yükümlülüğünün altına girmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıya 1 milyon euro maaş ödeyecekti. Tazminat maddesi ise 400 bin euro. Tudor'un kulübe toplam maliyeti 1 milyon 50 bin euro oldu
TÜM RAKİPLERİ YARIŞA SOKTU
9. HAFTA
G.Saray, F.Bahçe'nin 8 puan önündeydi. Evindeki maçta rakibini yense farkı 11'e çıkaracak ve yarış dışına atacaktı. Ancak maç 0-0 bitince sarı-lacivertliler ümitlerini sürdürdü. İlerleyen haftalarda Kanarya resmen şahlandı.
10. HAFTA
Sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı. O günden sonra şahlanan bordo-mavililer art arda kazanıp Cimbom ile puan farkını 4'e kadar indirdi. 2. devre öncesi şansını yükseltti
12. HAFTA
Topallayarak giden Aslan liderliğini koruyordu. 3 puan gerisinde bulunan Başakşehir'e konuk oldu. Kazansa farkı 6'ya çıkarıp ağır bir yara verecekti, 5-1'lik hezimetle yarışa dahil etti.
14. HAFTA
Aslan, Vodafone Park deplasmanına 6 puanlık avantajla gitti. Kazanması halinde farkı 9'a çekecek ve siyah- beyazlıları büyük oranda saf dışı bırakacaktı. 3-0 ile tarihi farktan kurtulup Kartal'a yakalandı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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