Tudor the end

Cimbom'da geçtiğimiz sezon'te gösteridiği performansla takımı şampiyon yapması için getirilen İgor Tudor iyi bir grafik çizememişti. Buna rağmen başkanve yönetimi Hırvat hocanın arkasında durarak yeni sezona onunla girme kararı almıştı.faciası ile Tudor'un koltuğu bir kez daha ciddi biçimde sallansa da ardından yapılan transferlerle Aslan ligde fırtına gibi esmişti. Ancak ne zaman ki büyük maçlar geldi çattı Tudor'un da maskesi düştü.Süreklirakibi durdurmaya yönelik takımı kurgulayanhocanındeplasmanında başlayan çöküşüve son olarakkarşılaşmalarıyla sürdü. Önceki gün havaalanında taraftarların istifa protestosuna bacak bacak üstüne atarak cevap veren Tudor'un durumu dün masaya yatırıldı.Öncesaat 11.00'de Sportif AŞ toplandı. Buradan İgor Tudor ile ayrılık kararı çıktı. Ardından Yönetim Kurulu bir araya geldi. Başkantüm yöneticilerin fikirlerini tek tek sordu. Hiçbiridemedi. Oy birliğiyle Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten,hocaya gerekli tebligat da yapıldı. Dün saat 17.43'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da özel durum açıklaması yapıldı. Ardından da'a teşekkür edildi.Galatasaray, gönderme kararı aldığı teknik direktör İgor Tudor için ağır bir tazminat yükümlülüğünün altına girmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıyaödeyecekti. Tazminat maddesi ise 400 bin euro. Tudor'un kulübe toplam maliyeti 1 milyon 50 bin euro olduG.Saray, F.Bahçe'nin 8 puan önündeydi. Evindeki maçta rakibini yense farkı 11'e çıkaracak ve yarış dışına atacaktı. Ancak maç 0-0 bitince sarı-lacivertliler ümitlerini sürdürdü. İlerleyen haftalarda Kanarya resmen şahlandı.Sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı. O günden sonra şahlanan bordo-mavililer art arda kazanıp Cimbom ile puan farkını 4'e kadar indirdi. 2. devre öncesi şansını yükselttiTopallayarak giden Aslan liderliğini koruyordu. 3 puan gerisinde bulunan Başakşehir'e konuk oldu. Kazansa farkı 6'ya çıkarıp ağır bir yara verecekti, 5-1'lik hezimetle yarışa dahil etti.Aslan, Vodafone Park deplasmanına 6 puanlık avantajla gitti. Kazanması halinde farkı 9'a çekecek ve siyah- beyazlıları büyük oranda saf dışı bırakacaktı. 3-0 ile tarihi farktan kurtulup Kartal'a yakalandı.