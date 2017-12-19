Tankut: Ben size demiştim
Tudor, Karabük'ten olaylı şekilde ayrılmıştı. O dönem Karabük'ün başkanı olan Ferudun Tankut dün açıklamalarda bulundu. Tankut "Bu olaylar geliştiğinde G.Saray'ı Tudor konusunda uyarmıştım. 'Tudor zor adamdır' demiştim. Ancak beni dinlemediler" ifadelerini kullandı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Tankut: Ben size demiştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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