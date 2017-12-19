 Tankut: Ben size demiştim – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Tankut: Ben size demiştim

    Tankut: Ben size demiştim
    Tudor, Karabük'ten olaylı şekilde ayrılmıştı. O dönem Karabük'ün başkanı olan Ferudun Tankut dün açıklamalarda bulundu. Tankut "Bu olaylar geliştiğinde G.Saray'ı Tudor konusunda uyarmıştım. 'Tudor zor adamdır' demiştim. Ancak beni dinlemediler" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tankut: Ben size demiştim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN