Tankut: Ben size demiştim

Tudor, Karabük'ten olaylı şekilde ayrılmıştı. O dönem Karabük'ün başkanı olan Ferudun Tankut dün açıklamalarda bulundu. Tankut "Bu olaylar geliştiğinde G.Saray'ı Tudor konusunda uyarmıştım. 'Tudor zor adamdır' demiştim. Ancak beni dinlemediler" ifadelerini kullandı.