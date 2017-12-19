 Şimdi Terim zamanı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Şimdi Terim zamanı

    Şimdi Terim zamanı
    G.Saray'da teknik direktör Tudor ile yolların ayrılmasının ardından sarıkırmızılı taraftarlar Terim için sosyal medyada kampanya başlattı. #ŞimdiFatihTerimZamanı etiketiyle birçok mesaj paylaşıldı.

    ANKETLER COŞTU
    Tudor'un gönderilmesi taraftarlar arasında büyük memnuniyet yaratırken bu anketlere de net bir şekilde yansıdı. Webaslan'da yapılan ankette 130 bin oy kullanılırken yönetim içindeki çatışmanın aksine sarı-kırmızılılar Fatih Terim üzerinde birleşti.

    Evet % 94.3
    Hayır % 5.7
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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