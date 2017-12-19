Şimdi Terim zamanı
G.Saray'da teknik direktör Tudor ile yolların ayrılmasının ardından sarıkırmızılı taraftarlar Terim için sosyal medyada kampanya başlattı. #ŞimdiFatihTerimZamanı etiketiyle birçok mesaj paylaşıldı.
ANKETLER COŞTU
Tudor'un gönderilmesi taraftarlar arasında büyük memnuniyet yaratırken bu anketlere de net bir şekilde yansıdı. Webaslan'da yapılan ankette 130 bin oy kullanılırken yönetim içindeki çatışmanın aksine sarı-kırmızılılar Fatih Terim üzerinde birleşti.
Evet % 94.3
Hayır % 5.7
ANKETLER COŞTU
Tudor'un gönderilmesi taraftarlar arasında büyük memnuniyet yaratırken bu anketlere de net bir şekilde yansıdı. Webaslan'da yapılan ankette 130 bin oy kullanılırken yönetim içindeki çatışmanın aksine sarı-kırmızılılar Fatih Terim üzerinde birleşti.
Evet % 94.3
Hayır % 5.7
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Şimdi Terim zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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