 Muhalefetin adayları – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Muhalefetin adayları

    Muhalefetin adayları
    Yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'e karşı muhalefet yapan isimlerin teknik direktörlük koltuğu için Laurent Blanc ve Marcelo Bielsa'nın isimlerini verdiği ancak kabul görmediği ifade edildi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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