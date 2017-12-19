Mancini'den G.Saray'a mesaj!

Galatasaray A Takımı idari menajer yardımcısı Mert Çetin sosyal medya hesabında görevden alınan Igor Tudor ile fotoğrafını paylaşarak, "Her şey için teşekkürler hocam" dedi. Mancini ise bu fotoğrafın altına, "Güçlü kalın ve yolunuza devam edin" ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarlarından Mancini'ye sevgi mesajları yağdı.



TAZMİNAT ALMAMIŞTI

Galatasaray'ın mali olarak zorluk çektiği bir dönemde takımdan tazminat almadan ayrılan Mancini şu ifadeleri kullanıştı: "Ben burada mutluydum ve herkesle çok iyi ilişkilerim vardı. Başkan Aysal ile görüştüğümde, bana FFP nedeniyle sıkıntılar olduğunu söyledi. İstediklerimi yapamayacaktım. Gitmesem de, 4. yıldızı alacağımıza emindim. Önemli olan 4. yıldızdı ve alındı."







"ASLA 'ASLA' DEMEMEK LAZIM"

"Tazminat istemek doğru olmazdı, kulüp finansal olarak zor durumdaydı. Galatasaray taraftarıyım, ama bu sene Türkiye ligi çok zorlu olacak. İleride bir Türk takımı çalıştırabilirim, neden olmasın. Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra başka bir takıma gitmek zor ama, asla 'asla' dememek lazım"



''GERİ DÖN MANCİNİ''

Mancini'nin bu mesajının ardından çok sayıda taraftarlar "Değerini bilemedik senin Mancini", "Geri dön Mancini" gibi yorumlarda bulundular.

Kariyerini Rusya Ligi'nde Zenit ekibinde sürdüren İtalyan teknik adamın ismi İtalya Milli Takımı ile de anılıyordu.