Kara hafta
Hafta sonu Galatasaray için felaket geçti. Futbol takımı Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Potada sarıkırmızılılar ezeli rekabette Beşiktaş'a 80-78'le boyun eğdi. Kadın basketbolda da G.Saray, AGÜ'ye 72-71 yenildi. Dün İgor Tudor ile yollar ayrıldı, ardından da Terim için bölünen yönetim, erken seçimi kararı aldı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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