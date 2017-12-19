Kara hafta

Hafta sonu Galatasaray için felaket geçti. Futbol takımı Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Potada sarıkırmızılılar ezeli rekabette Beşiktaş'a 80-78'le boyun eğdi. Kadın basketbolda da G.Saray, AGÜ'ye 72-71 yenildi. Dün İgor Tudor ile yollar ayrıldı, ardından da Terim için bölünen yönetim, erken seçimi kararı aldı.