 Kara hafta – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kara hafta

    Kara hafta
    Hafta sonu Galatasaray için felaket geçti. Futbol takımı Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Potada sarıkırmızılılar ezeli rekabette Beşiktaş'a 80-78'le boyun eğdi. Kadın basketbolda da G.Saray, AGÜ'ye 72-71 yenildi. Dün İgor Tudor ile yollar ayrıldı, ardından da Terim için bölünen yönetim, erken seçimi kararı aldı.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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