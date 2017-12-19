Hüsran sezonu
Futbolda iyi girdiği sezonda gerileyen Aslan, salon sporları basketbol ve voleybolda da kötü grafik çiziyor
GALATASARAY, Dursun Özbek başkanlığında sportif açıdan kötü günler geçirmeye devam ediyor. Lokomotif branş olan futbolda sezona iyi başlanması sarı-kırmızılı camiada keyifleri yerine getirmişti. Ancak art arda yaşanan puan kayıpları ve takımın liderlikten inmesi diğer branşlardaki kayıpların da göz önüne gelmesini sağladı. Yönetici Can Topsakal'ın devre arkadaşı Erman Kunter'e bıraktığı basket takımı 9., Kadın basketçiler ise 7. sırada. Voleybolda Kadınlarda 4., erkeklerde ise 7. basamakta
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Hüsran sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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