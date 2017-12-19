Hüsran sezonu

Futbolda iyi girdiği sezonda gerileyen Aslan, salon sporları basketbol ve voleybolda da kötü grafik çiziyor

GALATASARAY, Dursun Özbek başkanlığında sportif açıdan kötü günler geçirmeye devam ediyor. Lokomotif branş olan futbolda sezona iyi başlanması sarı-kırmızılı camiada keyifleri yerine getirmişti. Ancak art arda yaşanan puan kayıpları ve takımın liderlikten inmesi diğer branşlardaki kayıpların da göz önüne gelmesini sağladı. Yönetici Can Topsakal'ın devre arkadaşı Erman Kunter'e bıraktığı basket takımı 9., Kadın basketçiler ise 7. sırada. Voleybolda Kadınlarda 4., erkeklerde ise 7. basamakta