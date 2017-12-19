 Hamzoğlu'ndan Özbek'e telefon: Göreve hazırım – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hamzoğlu'ndan Özbek'e telefon: Göreve hazırım

    Hamzoğlu'ndan Özbek'e telefon: Göreve hazırım

    Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i arayarak "Göreve hazırım." dedi.

    Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanması, yabancı teknik adamların istekleri Galatasaray'ı yerli teknik adamlara yöneltti. İlk etapta Hasan Şaş ismi öne çıktı. Daha önce Başkan Dursun Özbek, Şaş'a, "Tudor'un yardımcısı gibi düşünme. Gel beraber çalış" teklifini değiştirmesi gündemde. Hasan'a "gel, başla" denileceği iddia ediliyor. Hasan Şaş'la anlaşma yapılana kadar takımı alt yapı antrenörü Emrah Bayraktar idare edecek.

    "ANTALYASPOR'U GALATASARAY İÇİN REDDETTİ" İDDİASI

    Sporx'in haberine göre; Hasan Şaş dışında Ümit Davala, Cihat Arslan, Bülent Korkmaz, Muhsin Ertuğral isimleri de Özbek'in önüne geliyor. İşin ilginci ise Hamza Hamzaoğlu'nun Başkan Özbek'i arayıp, "göreve hazırım" mesajı da hala masanın üzerinde duruyor. Hatta Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'un teklifini de bu yüzden ertelediği dedikodusu dolanıyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamzoğlu'ndan Özbek'e telefon: Göreve hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN