Göztepe maçında Bayraktar sahada
Tudor ile birlikte yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın da bileti kesildi. Muslera'nın da kaleci antrenöründen memnun olmadığı ve teknik heyetin komple yenileneceği ifade edildi. 24 Aralık Pazar günü oynanacak TT Stadı'ndaki Göztepe karşılaşmasında Pro Lisansı bulunan, Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar yedek kulübesinde olacak.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Göztepe maçında Bayraktar sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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