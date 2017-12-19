 Göztepe maçında Bayraktar sahada – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Göztepe maçında Bayraktar sahada

    Göztepe maçında Bayraktar sahada
    Tudor ile birlikte yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın da bileti kesildi. Muslera'nın da kaleci antrenöründen memnun olmadığı ve teknik heyetin komple yenileneceği ifade edildi. 24 Aralık Pazar günü oynanacak TT Stadı'ndaki Göztepe karşılaşmasında Pro Lisansı bulunan, Futbol Akademisi Direktörü Emrah Bayraktar yedek kulübesinde olacak.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:37
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