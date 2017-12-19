 Gomis'ten Tudor mesajı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'ten Tudor mesajı

    Gomis'ten Tudor mesajı

    'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , Igor Tudor paylaşımı yaptı.

    'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi , Igor Tudor için veda mesajı paylaştı. Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Instagram hesabından, Hırvat çalıştırıcı ile olan bir fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

    Her şey için teşekkür ederim. Benim uyum sağlamama yardım ettin. Bana bir çok iyi öğüt verdin ve futbolumu geliştirmem için bana destek oldun. Senin için güzel bir gelecek diliyorum. Seninle çalışmak onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var sadece Galatasaray'ın hikayesi asla bitmeyecek.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 06:32
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