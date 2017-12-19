Galatasaray'da muhalefet harekete geçti
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun seçim kararı almasıyla birlikte muhalefet harekete geçti. Dursun Özbek'e karşı aday olacak isim cuma günü belli olacak.
Galatasaray'da dün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Igor Tudor'la yolların ayrılması kararı çıkarken, sürpriz ise seçime gitme kararı oldu. Yönetim, 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken, çoğunluk toplanmadığı takdirde seçimin 20 Ocak'ta yapılacağına karar verdi. Başkan Dursun Özbek bugün yaptığı basın toplantısında gerekçelerini açıklarken, muhalefet de harekete geçti. Dursun Özbek'e karşı aday çıkarmaya hazırlanan muhalif isimler, cuma gününe kadar çeşitli temaslarda bulunacak ve belli bir aday üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaklar.
Muhalefetin önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, şu anda aday olması gündemde olan isimler. Yapılacak olan temasların ardından bu 2 ismin de tek çatı altında birleşerek, Dursun Özbek'e karşı tek adayla seçime girmesi muhtemel.
Muhalefetin önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, şu anda aday olması gündemde olan isimler. Yapılacak olan temasların ardından bu 2 ismin de tek çatı altında birleşerek, Dursun Özbek'e karşı tek adayla seçime girmesi muhtemel.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 19:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Galatasaray'da muhalefet harekete geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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