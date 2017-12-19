 Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'den G.Saray'a mesaj

    Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj

    Adı Galatasaray ile anılan tecrübeli sol bek transferi hakkında Galatasaray'a mesaj verdi

    Transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın arayışlarını sürdürdüğü sol bek transferi için 'in alınacağı spekülasyonları çıkmıştı.

    Asamoah'ın transferi için kulübü Juventus, onay vermediği için haziran ayına kalması Galatasaray'ı alternatif arayışlarına sürüklemişti. 32 yaşındaki Felipe Luis bu adayların en başında geliyordu.

    Ocak ayında transfer teklif edileceği söylentileri dolaşan Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:38
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