Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj

Transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın arayışlarını sürdürdüğü sol bek transferi için Filipe Luis'in alınacağı spekülasyonları çıkmıştı.

Asamoah'ın transferi için kulübü Juventus, onay vermediği için haziran ayına kalması Galatasaray'ı alternatif arayışlarına sürüklemişti. 32 yaşındaki Felipe Luis bu adayların en başında geliyordu.

Ocak ayında transfer teklif edileceği söylentileri dolaşan Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.