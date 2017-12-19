Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Adı Galatasaray ile anılan tecrübeli sol bek transferi hakkında Galatasaray'a mesaj verdi
Transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'ın arayışlarını sürdürdüğü sol bek transferi için Filipe Luis'in alınacağı spekülasyonları çıkmıştı.
Asamoah'ın transferi için kulübü Juventus, onay vermediği için haziran ayına kalması Galatasaray'ı alternatif arayışlarına sürüklemişti. 32 yaşındaki Felipe Luis bu adayların en başında geliyordu.
Ocak ayında transfer teklif edileceği söylentileri dolaşan Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 21:38
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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