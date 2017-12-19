Fener istedi, Aslan alıyor!
Portekiz Record gazetesi, Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı.
Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği Manchesterlı yıldız Luke Shaw ismi gündeme geldi.
Record, İngiliz devi Manchester United'ın, Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katacağını ve bu sezon sadece 8 kez forma şansı bulabilen Luke Shaw'ı G.Saray'a gönderebileceğini duyurdu.
Ada basınından Daily Mirror ise ManU, ocak ayında Juventus'a, Brezilyalı sol bek için 60 milyon poundluk bir teklif sunacak. Diğer adaylar ise Filipe Luis ve Asamoah.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:38
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fener istedi, Aslan alıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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