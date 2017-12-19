 Fener istedi, Aslan alıyor! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fener istedi, Aslan alıyor!

    Fener istedi, Aslan alıyor!

    Portekiz Record gazetesi, Galatasaray için yeni bir iddia ortaya attı.

    Devre arasında kesinlikle bir sol bek transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için Fenerbahçe'nin de istediği Manchesterlı yıldız Luke Shaw ismi gündeme geldi.

    Record, İngiliz devi Manchester United'ın, Juventus'un başarılı sol beki Alex Sandro'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katacağını ve bu sezon sadece 8 kez forma şansı bulabilen Luke Shaw'ı G.Saray'a gönderebileceğini duyurdu.

    Ada basınından Daily Mirror ise ManU, ocak ayında Juventus'a, Brezilyalı sol bek için 60 milyon poundluk bir teklif sunacak. Diğer adaylar ise Filipe Luis ve Asamoah.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener istedi, Aslan alıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN