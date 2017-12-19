Dilmen: Terim oylamaya ile gelecek...

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler sonrası NTV Spor canlı yayınına bağlanan Rıdvan Dilmen yaşanan gelişmeleri yorumladı.

Tudor kazanmış olsaydı gönderilir miydi?

"Galatasaray'ın iç işlerine karışacak hadsizliği yapmayız, sadece işimiz gereği yorum yaparız. Tudor bu maçı kazanmış olsa toplantı olacak mıydı? Tudor'un bir gün ayrılacağı durumu vardı."

Yönetim ikiye bölündü

Tabi bir Fatih Terim gerçeği var. Takip ettiğimiz kadarıyla Fatih Terim'i isteyenler, istemeyenler olarak ikiye ayrıldı. Kongre kararı çıktı.

Fenerbahçe'de oyunculara sorma kararı alınmıştı

Fenerbahçe'de bir gün kadro dışı kaldım ve sonra döndüğümde bugün Galatasaray'da yaşanan durum gibi bir olay yaşandı. Yönetimde dönmem için oylama yapılacaktı, sonra oyunculara sorma kararı alındı. Ancak camia ikiye bölündüğü için 'Ben yokum' dedim."

Fatih Terim açıklama yapmalı

"Fatih Terim'in 'Ben Galatasaray'a oylamayla gelecek adam değilim" diye açıklama yapmasını bekliyorum. Fatih Hoca, bir spor kulübünde oylama yapılacak insan değildir. Fatih Terim'in üzüldüğünü düşünüyorum. Pazar sabahı itibariyle kongre kararını yanından geçmezken, Tudor'un kaybedişiyle kongre kararı alındı. Ben niyet okuyucu değilim ama olağanüstü seçim kararı alındıysa camia için yanlış olduğunu düşünüyorum.