Dilmen: Terim oylamaya ile gelecek...
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Igor Tudor'un gönderilmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "Fatih Terim'in 'Ben Galatasaray'a oylamayla gelecek adam değilim' diye açıklama yapmasını bekliyorum" yorumunda bulundu.
Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler sonrası NTV Spor canlı yayınına bağlanan Rıdvan Dilmen yaşanan gelişmeleri yorumladı.
Tudor kazanmış olsaydı gönderilir miydi?
"Galatasaray'ın iç işlerine karışacak hadsizliği yapmayız, sadece işimiz gereği yorum yaparız. Tudor bu maçı kazanmış olsa toplantı olacak mıydı? Tudor'un bir gün ayrılacağı durumu vardı."
Yönetim ikiye bölündü
Tabi bir Fatih Terim gerçeği var. Takip ettiğimiz kadarıyla Fatih Terim'i isteyenler, istemeyenler olarak ikiye ayrıldı. Kongre kararı çıktı.
Fenerbahçe'de oyunculara sorma kararı alınmıştı
Fenerbahçe'de bir gün kadro dışı kaldım ve sonra döndüğümde bugün Galatasaray'da yaşanan durum gibi bir olay yaşandı. Yönetimde dönmem için oylama yapılacaktı, sonra oyunculara sorma kararı alındı. Ancak camia ikiye bölündüğü için 'Ben yokum' dedim."
Fatih Terim açıklama yapmalı
"Fatih Terim'in 'Ben Galatasaray'a oylamayla gelecek adam değilim" diye açıklama yapmasını bekliyorum. Fatih Hoca, bir spor kulübünde oylama yapılacak insan değildir. Fatih Terim'in üzüldüğünü düşünüyorum. Pazar sabahı itibariyle kongre kararını yanından geçmezken, Tudor'un kaybedişiyle kongre kararı alındı. Ben niyet okuyucu değilim ama olağanüstü seçim kararı alındıysa camia için yanlış olduğunu düşünüyorum.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:22
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Dilmen: Terim oylamaya ile gelecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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