 Deplasmanda dağıldı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Deplasmanda dağıldı

    Deplasmanda dağıldı

    İgor Tudor ile yolların ayrılmasındaki en büyük neden deplasman maçları oldu

    İÇER İDE G.SARAY: 8 iç saha maçında 7 galibiyet aldı. Rakip ağlara 23 gol gönderirken, kalesinde 6 gol gördü. 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Evinde sorun yaşamadı. DIŞARIDA G.SARAY:
    İlk 4 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Son 4 dış saha maçının tamamını kaybetti. Attığı 11 gole karşılık kalesinde tam 15 gol gördü. Averajı ise -4!
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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