Deplasmanda dağıldı
İgor Tudor ile yolların ayrılmasındaki en büyük neden deplasman maçları oldu
İÇER İDE G.SARAY: 8 iç saha maçında 7 galibiyet aldı. Rakip ağlara 23 gol gönderirken, kalesinde 6 gol gördü. 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Evinde sorun yaşamadı. DIŞARIDA G.SARAY:
İlk 4 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Son 4 dış saha maçının tamamını kaybetti. Attığı 11 gole karşılık kalesinde tam 15 gol gördü. Averajı ise -4!
İlk 4 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Son 4 dış saha maçının tamamını kaybetti. Attığı 11 gole karşılık kalesinde tam 15 gol gördü. Averajı ise -4!
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Deplasmanda dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.