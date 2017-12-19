 Cimbom'u zorlu süreç bekliyor – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Cimbom'u zorlu süreç bekliyor

    Cimbom'u zorlu süreç bekliyor
    13 Ocak'ta seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'ı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Yönetimsiz ve hocasız kalan sarıkırmızılı ekip devre arası kampı ve transfer sezonu öncesi büyük bir kaosun içine düştü. İşte Galatasaray'ı bekleyen o zorlu süreç:

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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