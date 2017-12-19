Cimbom'u zorlu süreç bekliyor
13 Ocak'ta seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'ı oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Yönetimsiz ve hocasız kalan sarıkırmızılı ekip devre arası kampı ve transfer sezonu öncesi büyük bir kaosun içine düştü. İşte Galatasaray'ı bekleyen o zorlu süreç:
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Cimbom'u zorlu süreç bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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