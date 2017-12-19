 Avcı bombası – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Avcı bombası

    Avcı bombası

    Galatasaray'da ilk rota yerli hoca... Dün sarı kırmızılıların gündemine bir çok yerli isim geldi. Listedeki ilk isim ise ...

    Yönetimde yaşanan Terim krizi sonrası diğer yerli hocaları da gündemine alan Galatasaray'da ilk rota oldu. Başakşehir'i çalıştıran Avcı için Göksel Gümüşdağ'dan izin istenmesi konusu tartışılmaya başlandı. isminde birleşen yönetimin, ilk olarak Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile görüşmeyi planlıyor.

    Kulislerde konuşulan isim: Ersun Yanal
    Kulislerde konuşulan diğer bir isim ise şu an takım çalıştırmayan Ersun Yanal. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ancak daha sonra yollarını ayıran Yanal ile sarı kırmızılı yönetimin 'dan gelecek habere göre görüşme planladığı iddia edildi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:22
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