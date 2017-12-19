Avcı bombası
Galatasaray'da ilk rota yerli hoca... Dün sarı kırmızılıların gündemine bir çok yerli isim geldi. Listedeki ilk isim ise Abdullah Avcı...
Yönetimde yaşanan Terim krizi sonrası diğer yerli hocaları da gündemine alan Galatasaray'da ilk rota Abdullah Avcı oldu. Başakşehir'i çalıştıran Avcı için Göksel Gümüşdağ'dan izin istenmesi konusu tartışılmaya başlandı. Abdullah Avcı isminde birleşen yönetimin, ilk olarak Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile görüşmeyi planlıyor.
Kulislerde konuşulan isim: Ersun Yanal
Kulislerde konuşulan diğer bir isim ise şu an takım çalıştırmayan Ersun Yanal. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ancak daha sonra yollarını ayıran Yanal ile sarı kırmızılı yönetimin Abdullah Avcı'dan gelecek habere göre görüşme planladığı iddia edildi.
Kulislerde konuşulan isim: Ersun Yanal
Kulislerde konuşulan diğer bir isim ise şu an takım çalıştırmayan Ersun Yanal. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ancak daha sonra yollarını ayıran Yanal ile sarı kırmızılı yönetimin Abdullah Avcı'dan gelecek habere göre görüşme planladığı iddia edildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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