Akman: Çok sustuk ve yıprandık!
Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu.
Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen Ayhan Akman, konu ile ilgili konuştu. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ayhan Akman "Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" dedi.
Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen ve her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.
Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen ve her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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