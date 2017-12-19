 Akman: Çok sustuk ve yıprandık! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Akman: Çok sustuk ve yıprandık!

    Akman: Çok sustuk ve yıprandık!

    'da Teknik Direktör Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen , ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu.

    Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor ile birlikte görevine son verilen , konu ile ilgili konuştu. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ayhan Akman "Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" dedi.

    Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen ve her şeyi için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:09
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