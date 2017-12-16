Sol beki Mancini gönderiyor
Sol bek arayışında olan Galatasaray rotasını Domenico Criscito'na çevirdi.
Transfer döneminde uzun süre Kwando Asamoah'ı kadroya katmaya çalışan G.Saray bu transferde başarılı olmadı. Alternatif olarak lasmin Latovlevici'yi kadrosuna katmış ancak Rumen sol bekten beklenen performansı alamadı.
MANCİNİ ASLAN'A GÖNDERİYOR
Zenit'te forma giyen Domenico Criscito'yu gündemin alan Galatasaray, sezon sonun sözleşmesi sona erecek İtalyan futbolcuyu devre arası kadroya dahil edebilmek için Rus ekibine bir milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Futbolcunun bu transfere sıcak baktığı aynı zamanda bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin Criscito'nun transferine onay verdiği belirtildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:21
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Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
ekrem dogru ucan kusa borcu olan,her nefes alisinda bir yalan soyleyen baskana sahip bir kulubun adalet den bahsetmesi komik!!!
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Rodallega: "Yarışta biz de varız"
Toplam 2
Yorum
can iyi oyuncu...
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Her şeyi berbat etmeyelim
Toplam 1
Yorum
nn tamam hocamm
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