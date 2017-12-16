 Sol beki Mancini gönderiyor – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sol beki Mancini gönderiyor

    Sol beki Mancini gönderiyor

    Sol bek arayışında olan Galatasaray rotasını Domenico Criscito'na çevirdi.

    Transfer döneminde uzun süre Kwando Asamoah'ı kadroya katmaya çalışan G.Saray bu transferde başarılı olmadı. Alternatif olarak lasmin Latovlevici'yi kadrosuna katmış ancak Rumen sol bekten beklenen performansı alamadı.

    MANCİNİ ASLAN'A GÖNDERİYOR
    Zenit'te forma giyen Domenico Criscito'yu gündemin alan Galatasaray, sezon sonun sözleşmesi sona erecek İtalyan futbolcuyu devre arası kadroya dahil edebilmek için Rus ekibine bir milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Futbolcunun bu transfere sıcak baktığı aynı zamanda bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin Criscito'nun transferine onay verdiği belirtildi.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sol beki Mancini gönderiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN