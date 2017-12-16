Sol beki Mancini gönderiyor

Transfer döneminde uzun süre Kwando Asamoah'ı kadroya katmaya çalışan G.Saray bu transferde başarılı olmadı. Alternatif olarak lasmin Latovlevici'yi kadrosuna katmış ancak Rumen sol bekten beklenen performansı alamadı.

MANCİNİ ASLAN'A GÖNDERİYOR

Zenit'te forma giyen Domenico Criscito'yu gündemin alan Galatasaray, sezon sonun sözleşmesi sona erecek İtalyan futbolcuyu devre arası kadroya dahil edebilmek için Rus ekibine bir milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Futbolcunun bu transfere sıcak baktığı aynı zamanda bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini'nin Criscito'nun transferine onay verdiği belirtildi.