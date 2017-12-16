Sneijder sürprizi
Nice’te aradığını bulamayan Wesley’in menajeri Guido Albers’in, sarı-kırmızılı idarecileri arayarak, “Sneijder isterseniz geri dönmeye hazır” dediği ileri sürüldü
BONSERVİS DE ÖDEMEZSİNİZ
Menajer Guido Albers'in Galatasaraylı yöneticileri de arayarak, "Sneijder, Nice'te mutsuz. İsterseniz geri dönebilir" mesajını ilettiği iddia edildi. Albers'in transfer halinde Nice'in herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği garantisini de verdiği kaydedildi. Sneijder'in sözleşmesinde, Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesi halinde '15 milyon euro tazminat öder' maddesi yer alıyor.
G.Saray'da 8 kupa aldı
SNEİJDER, 4.5 sezon forma giydiği Galatasaray'da 175 maçta 46 gol atarken bir o kadar da asist gerçekleştirdi. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası zaferi yaşayan yıldız, TFF Süper Kupa'yı da 3 kez kaldırdı.
Başkan farklı konuşmuştu!
NİCE Başkanı Jean- Pierre Rivere geçtiğimiz günlerde, "Bence futbolcuları kısa süre içinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'te kalıp mücadele etmeye devam edecek" diyerek, Sneijder'e destek vermişti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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