Lato ve De Jong masaya!
Kadro dışı olan Nigel de Jong ile devre arasında yeniden masaya oturulacak.
Yönetim, 2.5 milyon euro garanti ücretinin yarısını 'oynamadan' alan Hollandalı yıldıza, "Ya kendine bir kulüp bul, ya da kontratını feshedelim" önerisini yineleyecek. Kontratı sezon sonunda bitecek De Jong'un yanıtı merak konusu.
'LATO' yuvaya!
Menisküs ameliyatı olan ve ilk yarıyı kapatan Iasmin Latovlevici'ye eski takımı Steaua Bükreş talip oldu. Rumen basını, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini Galatasaray'dan bedelsiz alması halinde Bükreş ekibi tarafından yeniden kadroya katılacağını bildirildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Toplam 4
Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 18
Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Trabzonspor'dan ilk açıklama!
Toplam 22
Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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