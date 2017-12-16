 Lato ve De Jong masaya! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Lato ve De Jong masaya!

    Lato ve De Jong masaya!

    Kadro dışı olan Nigel de Jong ile devre arasında yeniden masaya oturulacak.

    Yönetim, 2.5 milyon euro garanti ücretinin yarısını 'oynamadan' alan Hollandalı yıldıza, "Ya kendine bir kulüp bul, ya da kontratını feshedelim" önerisini yineleyecek. Kontratı sezon sonunda bitecek De Jong'un yanıtı merak konusu.

    'LATO' yuvaya!
    Menisküs ameliyatı olan ve ilk yarıyı kapatan Iasmin Latovlevici'ye eski takımı Steaua Bükreş talip oldu. Rumen basını, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini Galatasaray'dan bedelsiz alması halinde Bükreş ekibi tarafından yeniden kadroya katılacağını bildirildi.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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