Juve'den sol beke 20 milyon euro
Juventus'un devre arasında Roma'nın sol bek oyuncusu Emerson Palmieri için teklif yapacağı iddia edildi.
Kadrosunda Alex Sandro ve Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah gibi sol bekleri bulunduran Juventus'un devre arasında transfer hamlesi yapacağı iddia edildi.
Roma'da forma giyen, geçen sezon sonunda sakatlık geçiren ve sahalara yeni dönen Emerson Palmieri için Juventus'un harekete geçtiği kaydedildi.
20 MİLYON EURO
İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Emerson Palmieri için Ocak ayında Roma'nın kapısını çalacak ve 20 milyon euroluk teklifte bulunacak.
Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euroya Santos'tan Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki sol bek, bu sezon 2 maçta oynadı ve 76 dakika süre alabildi.
"SANDRO AYRILABİLİR"
Haberde; Juventus'un sezon başında Asamoah'ı Galatasaray'a göndermeyi planladığı için sol bek aradığı ancak şu anda Alex Sandro'nun takımdan ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:35
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
Juve'den sol beke 20 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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