 Juve'den sol beke 20 milyon euro – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Juve'den sol beke 20 milyon euro

    Juve'den sol beke 20 milyon euro

    Juventus'un devre arasında Roma'nın sol bek oyuncusu için teklif yapacağı iddia edildi.

    Kadrosunda Alex Sandro ve Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah gibi sol bekleri bulunduran Juventus'un devre arasında transfer hamlesi yapacağı iddia edildi.

    Roma'da forma giyen, geçen sezon sonunda sakatlık geçiren ve sahalara yeni dönen için Juventus'un harekete geçtiği kaydedildi.

    20 MİLYON EURO
    İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus, Emerson Palmieri için Ocak ayında Roma'nın kapısını çalacak ve 20 milyon euroluk teklifte bulunacak.

    Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euroya Santos'tan Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki sol bek, bu sezon 2 maçta oynadı ve 76 dakika süre alabildi.

    "SANDRO AYRILABİLİR"
    Haberde; Juventus'un sezon başında Asamoah'ı Galatasaray'a göndermeyi planladığı için sol bek aradığı ancak şu anda Alex Sandro'nun takımdan ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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