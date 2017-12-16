İşte Gomis farkı!

Hafta boyunca Malatya’da oynayacakmış gibi çalışan Gomis önceki gün yenen yemekte sürekli cezasını sordu. Resmi açıklamanın ardından adeta havalara uçan Fransız futbolcu dün de 1 saat ekstra idman yaptı

Attığı goller ve profesyonelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis yine farkını ortaya koydu... Akhisar maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Malatya'da forma giymeme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fransız yıldız buna rağmen bütün hafta boyunca oynayacakmış gibi çalıştı.



KULAĞI SÜREKLİ PFDK'DAYDI

Yine ekstra idmanlar yapan Gomis, önceki gün yenilen yemekte futbol direktörü Cenk Ergün'e sürekli cezasını sordu. Yıldız futbolcu, PFDK'nın resmi açıklama yapmasının ardından ise adeta havalara uçtu.



MÜTHİŞ HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Malatya maçında forma giyecek olan Bafetimbi Gomis dün de idmana damga vurdu. Müthiş hırsıyla dikkat çeken tecrübeli forvet yaklaşık 1 saat ekstra idman yaparak zorlu deplasmana hazırlandı.



TUDOR: KOZUMUZ SENSİN!

Teknik direktör Tudor da Gomis'le bir görüşme yaptı. Hırvat hoca, "Çok kritik bir viraja girdik. İlk yarıyı zirvede bitirmeliyiz. Bu süreçte yeni en büyük kozumuz sen olacaksın" diye konuştu.



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