 ‘Hentbolda mı?..’ – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Hentbolda mı?..’

    ‘Hentbolda mı?..’
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 'İnşallah ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve G.Saray da bu noktalara gelir' sözlerine bir yanıt da G.Saraylı eski yönetici Selim Arda Üçer'den geldi. Sosyal medyadaki şahsi hesabından bir paylaşım yapan Üçer, 'alaycı' bir ifade ile, "Hentbolda mı?" diye sordu.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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