G.Saray’a gel Belhanda’yı kes!

Sarı-kırmızılı taraftarların böyle seslendiği Kayserisporlu Deniz Türüç, “Keseceğim” yanıtını verdi

Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Deniz Türüç'e Galatasaraylı taraftarlardan 'bize gel' çağrısı yapıldı. Kayserispor'un önceki gün Eyüpspor ile oynadığı kupa maçının ardından takım otobüsüne bindiği esnada Deniz'e seslenen sarı-kırmızılılar, "Ağabey gel de Belhanda'yı kes, bıktık ondan" diye bağırdılar. Türüç de bu sözlere 'keseceğim' yanıtını verdi.



16 MAÇTA 4 GOL, 5 ASiST

24 yaşındaki gurbetçi futbolcu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 maçta forma giyerken, 4 gol attı, 5 de asist gerçekleştirdi. Orta saha ve sağ kanatta görev yapabilen Deniz Türüç'ün Kayserispor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



