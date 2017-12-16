G.Saray, Malatya'ya ilk kez rakip oluyor
Galatasaray, Süper Lig’de yarın oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
Gomis oynayabilecek
Akhisarspor karşılaşmasında Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyundan atılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 maçlık cezayı Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşılaşmasında tamamladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde Gomis, yine takımın en önemli gol silahı olacak. Gomis, ligde geride kalan 15 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
3 futbolcu sınırda
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Malatya karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Latovlevici, Mariano ve Tolga Ciğer ise mücadelede forma giyemeyecek.
Düdük Ali Palabıyık'da
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Ali Palabıyık, kariyerinde 14 kez Galatasaray maçlarında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 7 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 3 kez de berabere kaldı. Palabıyık, bu mücadelelerde Galatasaraylı futbolculara 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterirken, rakipleri ise 38 sarı ve 2 kırmızı kart ile ceza ile cezalandırdı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:07
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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