Drogba yeni stiliyle şaşırttı!

Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı-kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.



Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığımız yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçları kazıttı.



Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.



