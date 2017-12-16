 Drogba yeni stiliyle şaşırttı! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Drogba yeni stiliyle şaşırttı!

    Drogba yeni stiliyle şaşırttı!

    'da 1.5 yıl forma giyen dünya yıldızı , Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

    'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı-kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.

    Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığımız yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçları kazıttı.

    Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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