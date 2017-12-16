Drogba yeni stiliyle şaşırttı!
Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen dünya yıldızı Didier Drogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı-kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.
Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığımız yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçları kazıttı.
Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:05
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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