 Carole dönüyor, Cavanda gidiyor! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!

    Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!

    Sınırı 14 olan yabancı kontenjanı dolu Galatasaray'da De Jong'a lisans çıkarılmamış, sarı-kırmızılı kulüp Tudor'un kadrosunda düşünmediği Lionel Carole'u Sevilla'ya, Luis Cavanda'yı ise Standard Liege'e kiralamıştı.

    Bu iki oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray'a Carole için Sevilla'dan olumsuz geri dönüş geldi. İspanyol ekibi, Fransız sol bekin sezon sonu geçerli 3.5 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdi. Carole'un aksine Cavanda ise yeni takımında iyi izler bıraktı. Standard Liege, performansını koruması halinde Belçikalı sağ bekin 1.5 milyon Euro olan opsiyonunu kullanıp bonservisini alacak.

    SABAH
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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