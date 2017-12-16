Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Sınırı 14 olan yabancı kontenjanı dolu Galatasaray'da De Jong'a lisans çıkarılmamış, sarı-kırmızılı kulüp Tudor'un kadrosunda düşünmediği Lionel Carole'u Sevilla'ya, Luis Cavanda'yı ise Standard Liege'e kiralamıştı.
SABAH
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
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Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
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Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
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