 Aysal'dan Adnan Polat'a cevap – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Aysal'dan Adnan Polat'a cevap

    Aysal'dan Adnan Polat'a cevap

    2011-2014 yılları arasındaGalatasaray’da başkanlık görevini yürüten Ünal Aysal, eski başkanlardan Adnan Polat’ın ‘Aysal, Galatasaray’ı eritti’ açıklamasına cevap verdi.

    Eski başkanlara ve Galatasaray'a hizmet etmiş insanlara dönük bu tip saldırıları ve haksız itibarsızlaştırma çabalarını ayıp ve yersiz bulduğunu söyleyen Aysal, Adnan Polat'a cevap vermenin aslında lüzumsuz olduğunu ve artık bu tip açıklamalarını kanıksadığını belirtti.

    Aysal "Defalarca resmi organlarca belgelenmiş rakamlar ortadayken ve 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile beraber bütün spor dallarında üç yıllık bir başarısızlık devrettiği herkesin malumuyken benim ayrıca bir kere daha bu tip gerçekleri sizlere tekrarlamam sadece hepimiz için zaman kaybı olur" dedi.

    2011'den bugüne kaybedildiği iddia edilen 2 milyar TL'lik hayali rakamın nereden kaynaklandığını anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Aysal, göreve gelirken yaptırdığı raporun aynısını Ekim 2014'de görevden ayrılırken de yaptırdığını ve bu raporların neyi devralıp neyi devrettiğini kanıtlayan en ilmi ve gerçek belgeler olduğunu, gerçekte kulübü batıranın kim olduğunun da defalarca genel kurulun bilgine sunulduğunu söyledi.

    Ünal Aysal'ın 41 aylık başkanlık döneminde Galatasaray Futbol Takımı, iki sene üst üste Süper Lig'de şampiyon oldu, iki kez TFF Süper Kupa, 8 yılın ardından da Türkiye Kupası'nı kazandı. Galatasaray, 2013'te de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Kulüp, basketbol ve diğer amatör spor dallarında da birçok kupa kaldırdı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:07
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