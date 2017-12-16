Aslan yalnız yürümüyor

Son dönemde yaşanan puan kayıplarına rağmen hala zirvede bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'a taraftarından tam destek var. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda maçlarını 39 bin ortalamaya oynayan sarı-kırmızılı ekip, deplasman karşılaşmalarında da yalnız kalmıyor. Yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçının satışa çıkarılan bin 352 adet misafir tribünü biletleri 5 dakikada tükendi. Galatasaraylı taraftarlar, takımı, teknik heyeti ve yönetimi zaman zaman protesto etse de bu sezon deplasmanlarda kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kapasiteyi her maçta tamamen doldurdu. Türk Telekom Stadı'nda ise 30 bin kişinin geldiği Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hariç kombineler dışında satışa çıkan her bilet alıcısını buldu. İçeride ve dışarıdakapalı gişe oynayan Galatasaray 16 haftada 324 bin 948 taraftara ulaştı.Bu arada Evkur Yeni Malatyalı futbolseverler de karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Yarın Malatya Stadı'nda oynanacak maç için satışa sunulan 25 bin biletin tamamen tükendiği kaydedildi.Sabah