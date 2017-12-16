Aslan yalnız yürümüyor
Türk Telekom Stadı’nda 39 bin ortalamaya oynayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da kendisine ayrılan yüzde 5’lik kapasiteyi dolduruyor
MALATYA'DA BİLET KALMADI
Bu arada Evkur Yeni Malatyalı futbolseverler de karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Yarın Malatya Stadı'nda oynanacak maç için satışa sunulan 25 bin biletin tamamen tükendiği kaydedildi.
Sabah
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:04
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Seneye bu takım oyuncuları dağılır BJK düşüşe geçer.. Bu hep böyle olmuştur-böyle olacaktır. Bayerni geçerse şamp olabilir.o zaman konuşursu
-
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
Toplam 13
Yorum
drogba Adam haklı,2 senedir Avrupada birşeyler yapıyorsunuz.Daha yolun başındasınız.Bizde sizinle gurur duyuyoruz ama Fikret Başkan kendine oynuyor
-
Emre Mor 'olmaz' dedi
Toplam 1
Yorum
fbcan zaten şımarmaya yatkın bir çocuk fenerbahçeye gelirse iyice şımartılır yurt dışında olgunlaşması çok daha iyi olur
Aslan yalnız yürümüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.