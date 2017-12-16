Arda Turan'dan Galatasaray cevabı
Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan sosyal medyadan flaş yanıt geldi.
Arda Turan, sosyal medyadan Galatasaray sorusuna flaş bir cevap verdi. Barcelona'da forma giyen Milli yıldız Instagram'dan yapılan bir ankete katıldığı iddia edildi. "Sizce 66 numaralı Arda yuvaya dönmeli midir?" sorusuna Arda Turan "Hayır dönmemeli" oyu verdiği iddia edildi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:51
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
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