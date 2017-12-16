 Arda Turan'dan Galatasaray cevabı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    'dan Galatasaray cevabı

    Arda Turan'dan Galatasaray cevabı

    Adı Galatasaray'la anılan sosyal medyadan flaş yanıt geldi.

    , sosyal medyadan Galatasaray sorusuna flaş bir cevap verdi. Barcelona'da forma giyen Milli yıldız Instagram'dan yapılan bir ankete katıldığı iddia edildi. "Sizce 66 numaralı Arda yuvaya dönmeli midir?" sorusuna Arda Turan "Hayır dönmemeli" oyu verdiği iddia edildi.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:51
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