Arda Turan'dan Galatasaray cevabı

Arda Turan, sosyal medyadan Galatasaray sorusuna flaş bir cevap verdi. Barcelona'da forma giyen Milli yıldız Instagram'dan yapılan bir ankete katıldığı iddia edildi. "Sizce 66 numaralı Arda yuvaya dönmeli midir?" sorusuna Arda Turan "Hayır dönmemeli" oyu verdiği iddia edildi.



