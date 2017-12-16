 Arda 20 milyon euro – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Arda 20 milyon euro

    Arda 20 milyon euro
    Barcelona, Arda Turan'ın bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi. Katalan ekibi adına açıklama yapan yetkili, şu ana kadar hiçbir kulübün bu ücreti vermeye yanaşmadığını söyledi. Arda'nın kiralık olarak çıkışının da söz konusu olduğu ancak bu konuda da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşme bulunmadığı ifade edildi. Dursun Özbek, "Arda bizim evladımız, ancak kendisi ile görüşmedim" demişti.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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