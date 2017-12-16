3 maçta da yendi

Cimbom, İzmir ekibiyle bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, ligdeki iki maçı 1-0, kupada oynanan diğer mücadeleyi ise 2-1'lik skorlarla kazandı. TFF 2. Lig'de yer alan Bucaspor, Kırmızı Grup'ta 16 hafta sonunda 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım kupada 5. turda Sivasspor'u saf dışı bırakmıştı.