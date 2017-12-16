 3 maçta da yendi – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    3 maçta da yendi

    3 maçta da yendi
    Cimbom, İzmir ekibiyle bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, ligdeki iki maçı 1-0, kupada oynanan diğer mücadeleyi ise 2-1'lik skorlarla kazandı. TFF 2. Lig'de yer alan Bucaspor, Kırmızı Grup'ta 16 hafta sonunda 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım kupada 5. turda Sivasspor'u saf dışı bırakmıştı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 maçta da yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN