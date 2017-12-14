Tudor'un zor kararı
TOPLAM 3 GOLLERİ VAR
Her iki oyuncuyla yakından ilgilenen Tudor, maç günü karar verecek. Bu sezon 10 lig maçında 467 dakika sahada kalan Eren, 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı. 29 yaşındaki futbolcu, kupada 2 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi. Ligde 2 karşılaşmada 26 dakika oynayan Sinan da Türkiye Kupası'nda şans bulduğu 2 müsakabakada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.
Ben oynayamıyorsam Eren oynamalı
Gomis'in yokluğunda Necati Ateş de hala oynayabilir (gülerek). Fazla alternatif yok, Eren Derdiyok oynar. Ancak hoca sürprizlere açık. Farklı bir şey de yapabilir. Santrforsuz oynayıp, orta sahadan isimlerle oynayabilir, forvetsiz çıkabilir. Şu bir gerçek ki, Gomis'in yokluğunda Eren başlamalı. Sivas Belediye maçında da gördük, Eren top indiriyor, arkadaşlarını pozisyona sokuyor. Onu arkadan destekleyecek isimler de önemli. Yasin'in de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Rodrigues yetenekli ama bu yeterli değil. Daha fazla çalışmalı. Kendisini hep yenilemesi lazım. Zaten Galatasaray da onun gelişmesi için önemli bir fırsat.
Mini yorum: Necati Ateş
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:39
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
Tudor'un zor kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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