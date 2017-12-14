Tudor'un zor kararı

SÜPER Lig'in 16. haftasında Malatya'ya konuk olacak G.Saray'da, en büyük soru işareti en uçta kimin forma giyeceği... Aslan'ın gol makinesi Gomis'in cezası nedeniyle oynamayacağı karşılaşmada teknik direktör Tudor'un iki tercihi var: Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş... Hırvat hoca; oynadığı 15 lig maçında 14 kez rakip fileleri havalandıran Fransız'ın yokluğunda forma vereceği ismi antrenman performansına göre belirleyecek.



TOPLAM 3 GOLLERİ VAR

Her iki oyuncuyla yakından ilgilenen Tudor, maç günü karar verecek. Bu sezon 10 lig maçında 467 dakika sahada kalan Eren, 1 asist yaparken, gol sevinci yaşayamadı. 29 yaşındaki futbolcu, kupada 2 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi. Ligde 2 karşılaşmada 26 dakika oynayan Sinan da Türkiye Kupası'nda şans bulduğu 2 müsakabakada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.



Ben oynayamıyorsam Eren oynamalı

Gomis'in yokluğunda Necati Ateş de hala oynayabilir (gülerek). Fazla alternatif yok, Eren Derdiyok oynar. Ancak hoca sürprizlere açık. Farklı bir şey de yapabilir. Santrforsuz oynayıp, orta sahadan isimlerle oynayabilir, forvetsiz çıkabilir. Şu bir gerçek ki, Gomis'in yokluğunda Eren başlamalı. Sivas Belediye maçında da gördük, Eren top indiriyor, arkadaşlarını pozisyona sokuyor. Onu arkadan destekleyecek isimler de önemli. Yasin'in de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Rodrigues yetenekli ama bu yeterli değil. Daha fazla çalışmalı. Kendisini hep yenilemesi lazım. Zaten Galatasaray da onun gelişmesi için önemli bir fırsat.



Mini yorum: Necati Ateş