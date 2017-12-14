‘Malum şahıs’ isyanı
Başlığğ Başlığğ Divan Üyesi Ergun Öztürk’ün, “Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir” diyerek Terim’i hedef alması büyük tepki çekti
YILDIZIN BİRİ FATİH TERİM'E AİT
İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları:
Bugüne kadar Galatasaray'a ne hizmetin oldu acaba Sn. Divan Kurulu üyesi!!! @BayrakTR 38
O malum kişi 6 şampiyonluk kazandırdı bu kulübe. @smtzygn
Fenerliyim ve anlamıyorum;Galatasaray'ın 100 senede kazandığı kupaların neredeyse 3'te 1'inde Fatih Terim'in imzası var.
Gerçekteh ayıp... @CanKircan
Terim'in ismi bile korkutmaya yetmiş anlaşılan.. @Man_oftheNight
Armadaki 4. yıldızla övünür ama O yıldızın biri o malum şahsa ait. @Fatihzbek8
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:36
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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