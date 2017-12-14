 ‘Malum şahıs’ isyanı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Malum şahıs’ isyanı

    ‘Malum şahıs’ isyanı

    Başlığğ Başlığğ Divan Üyesi Ergun Öztürk’ün, “Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir” diyerek Terim’i hedef alması büyük tepki çekti

    Divan Kurulu Üyesi Ergun Öztürk'ün Fatih Terim'i hedef alan sözleri dünkü toplantıya damga vurdu. Öztürk, Galatasaray'ın tarihine geçmiş Terim için, "Malum şahıs" ifadesini kullandı. "Son zamanlarda başarılarımızı engellemek için operasyonlar başlatılmış" diyen Öztürk, "Gayri ciddi kanallarda, 'Tudor gitsin mi, 'malum şahıs' gelsin mi?' anketleri yapılmıştır. Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu 'malum kişi'dir. Gelin artık bu sevdadan vazgeçelim" ifadesini kullandı. Bu sözler ve Divan'ın sessiz kalması taraftarlardan tepki aldı.

    YILDIZIN BİRİ FATİH TERİM'E AİT

    İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları:

    Bugüne kadar Galatasaray'a ne hizmetin oldu acaba Sn. Divan Kurulu üyesi!!! @BayrakTR 38
    O malum kişi 6 şampiyonluk kazandırdı bu kulübe. @smtzygn
    Fenerliyim ve anlamıyorum;Galatasaray'ın 100 senede kazandığı kupaların neredeyse 3'te 1'inde Fatih Terim'in imzası var.
    Gerçekteh ayıp... @CanKircan
    Terim'in ismi bile korkutmaya yetmiş anlaşılan.. @Man_oftheNight
    Armadaki 4. yıldızla övünür ama O yıldızın biri o malum şahsa ait. @Fatihzbek8
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Malum şahıs’ isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN