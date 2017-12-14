‘Malum şahıs’ isyanı

Başlığğ Başlığğ Divan Üyesi Ergun Öztürk’ün, “Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir” diyerek Terim’i hedef alması büyük tepki çekti

Divan Kurulu Üyesi Ergun Öztürk'ün Fatih Terim'i hedef alan sözleri dünkü toplantıya damga vurdu. Öztürk, Galatasaray'ın tarihine geçmiş Terim için, "Malum şahıs" ifadesini kullandı. "Son zamanlarda başarılarımızı engellemek için operasyonlar başlatılmış" diyen Öztürk, "Gayri ciddi kanallarda, 'Tudor gitsin mi, 'malum şahıs' gelsin mi?' anketleri yapılmıştır. Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu 'malum kişi'dir. Gelin artık bu sevdadan vazgeçelim" ifadesini kullandı. Bu sözler ve Divan'ın sessiz kalması taraftarlardan tepki aldı.



YILDIZIN BİRİ FATİH TERİM'E AİT



İşte sosyal medyadaki mesajlardan bazıları:



Bugüne kadar Galatasaray'a ne hizmetin oldu acaba Sn. Divan Kurulu üyesi!!! @BayrakTR 38

O malum kişi 6 şampiyonluk kazandırdı bu kulübe. @smtzygn

Fenerliyim ve anlamıyorum;Galatasaray'ın 100 senede kazandığı kupaların neredeyse 3'te 1'inde Fatih Terim'in imzası var.

Gerçekteh ayıp... @CanKircan

Terim'in ismi bile korkutmaya yetmiş anlaşılan.. @Man_oftheNight

Armadaki 4. yıldızla övünür ama O yıldızın biri o malum şahsa ait. @Fatihzbek8