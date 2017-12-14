 Gomis için karar günü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Gomis için karar günü

    Gomis için karar günü
    G.SARAY, Akhisar maçında direkt kırmızı gören ve iki maç ceza alması beklenen Gomis için Tahkim'e başvurdu. Fransız'ın cezasının bir maça düşürülmesi için itirazda bulunan sarı- kırmızılılar, bugün federasyondan çıkacak kararı bekleyecek. Kupada Sivas Belediye ile karşılaşan G.Saray, cezanın düşürülmesi halinde Gomis'i Malatya'ya karşı oynatabilecek.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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