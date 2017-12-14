Gomis için karar günü

G.SARAY, Akhisar maçında direkt kırmızı gören ve iki maç ceza alması beklenen Gomis için Tahkim'e başvurdu. Fransız'ın cezasının bir maça düşürülmesi için itirazda bulunan sarı- kırmızılılar, bugün federasyondan çıkacak kararı bekleyecek. Kupada Sivas Belediye ile karşılaşan G.Saray, cezanın düşürülmesi halinde Gomis'i Malatya'ya karşı oynatabilecek.