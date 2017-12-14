 Erçetin’e teşekkür – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Erçetin’e teşekkür

    Erçetin’e teşekkür
    Türk Telekom Stadı'nda yapımı tamamlanan kulüp müzesi ocak ayında açılacak. Taraftarların Galatasaray'ın tarihine bizzat şahit olacağını ifade eden Özbek, "Müzede özellikle Candan Erçetin'in büyük desteği var" diyerek kendisine teşekkür etti.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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