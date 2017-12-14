Erçetin’e teşekkür

Türk Telekom Stadı'nda yapımı tamamlanan kulüp müzesi ocak ayında açılacak. Taraftarların Galatasaray'ın tarihine bizzat şahit olacağını ifade eden Özbek, "Müzede özellikle Candan Erçetin'in büyük desteği var" diyerek kendisine teşekkür etti.