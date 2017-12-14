Emrah ve Koray sınıfta kaldı

ASLAN'IN kupada Sivas Belediye'ye 2-1 yenildiği rövanş maçında forma giyen Emrah Başsan ve Koray Günter, sınıfta kaldı. Beklentilerin altında kalan iki oyuncu için teknik direktör Tudor'un da tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu öğrenildi. Hırvat hocanın, bu oyunculara ligde şans vermeyeceği belirtildi.