 Emrah ve Koray sınıfta kaldı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Emrah ve Koray sınıfta kaldı

    Emrah ve Koray sınıfta kaldı
    ASLAN'IN kupada Sivas Belediye'ye 2-1 yenildiği rövanş maçında forma giyen Emrah Başsan ve Koray Günter, sınıfta kaldı. Beklentilerin altında kalan iki oyuncu için teknik direktör Tudor'un da tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu öğrenildi. Hırvat hocanın, bu oyunculara ligde şans vermeyeceği belirtildi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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