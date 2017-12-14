 Canaydın kalbimizde – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Canaydın kalbimizde

    Canaydın kalbimizde
    Dünkü Divan Kurulu Toplantısı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde oluşturulan Özhan Canaydın Konferans Salonu da açıldı. Açılış kurdelesini Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın ve oğlu Murat Canaydın kesti. Özbek, "Özhan Canaydın her zaman kalbimizde yaşıyor" dedi
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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