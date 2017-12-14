Canaydın kalbimizde

Dünkü Divan Kurulu Toplantısı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde oluşturulan Özhan Canaydın Konferans Salonu da açıldı. Açılış kurdelesini Özhan Canaydın'ın eşi Asuman Canaydın ve oğlu Murat Canaydın kesti. Özbek, "Özhan Canaydın her zaman kalbimizde yaşıyor" dedi