Bize neler oluyor!
Akhisar maçındaki protestoların kendisini çok üzdüğünü kaydeden Özbek, “Bize neler oluyor? Beraber sevinemeyecek miyiz?” dedi
EREZYONA UĞRADIK
Galata saray'ın başkanının genel kurul tarafından seçildiğini ve herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Başkan şöyle devam etti: "Galatasaray'ı yaralıyoruz, tartışılır duruma getiriyoruz. Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu? Değerlerimiz erozyona mı uğradı? Elbette herkes bu söylemlere bakarak rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum. Hepimiz birbirimize saygı duyalım."
RANT SAĞLANMASIN
Dursun Özbek, son olarak ise bütün branşlardaki antrenör ve sporculara destek vermek zorunda olduklarını aktararak, "Kenetlenmek zorundayız Galatasaraylılar, başka çıkış yoktur. Galatasaray etrafından oynanan oyunlara birlik olup geçit vermeyelim. Galatasaray armasını kimse rant ve çıkar için kullanmasın" şeklinde konuştu.
Savaş ÇORLU
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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