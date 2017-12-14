 Bize neler oluyor! – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Bize neler oluyor!

    Bize neler oluyor!

    Akhisar maçındaki protestoların kendisini çok üzdüğünü kaydeden Özbek, “Bize neler oluyor? Beraber sevinemeyecek miyiz?” dedi

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu?" diyerek Divan Kurulu Toplantısı'nda duygusal bir konuşma yaptı. Akhisarspor maçındaki protestoları değerlendiren Özbek, "İlk yarı iyi değildik ama sonunda 4-2 kazandık. Bunun sevincini yaşamak varken, maç sonunda antrenörümüz, yönetim protesto edildi. Bununla kalınmadı, benim bulunduğum mekana para, kutu atıldı. Bize ne oluyor? Beraber sevinemeyecek miyiz?" dedi.

    EREZYONA UĞRADIK
    Galata saray'ın başkanının genel kurul tarafından seçildiğini ve herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Başkan şöyle devam etti: "Galatasaray'ı yaralıyoruz, tartışılır duruma getiriyoruz. Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu? Değerlerimiz erozyona mı uğradı? Elbette herkes bu söylemlere bakarak rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum. Hepimiz birbirimize saygı duyalım."

    RANT SAĞLANMASIN
    Dursun Özbek, son olarak ise bütün branşlardaki antrenör ve sporculara destek vermek zorunda olduklarını aktararak, "Kenetlenmek zorundayız Galatasaraylılar, başka çıkış yoktur. Galatasaray etrafından oynanan oyunlara birlik olup geçit vermeyelim. Galatasaray armasını kimse rant ve çıkar için kullanmasın" şeklinde konuştu.
    Savaş ÇORLU
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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