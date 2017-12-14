Bize neler oluyor!

Başkanı, zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu?" diyerekduygusal bir konuşma yaptı.maçındaki protestoları değerlendiren Özbek, "İlk yarı iyi değildik ama sonunda 4-2 kazandık. Bunun sevincini yaşamak varken, maç sonunda antrenörümüz, yönetim. Bununla kalınmadı, benim bulunduğum mekana para, kutu atıldı. Bize ne oluyor?dedi.başkanının genel kurul tarafından seçildiğini ve herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Başkan şöyle devam etti: "yaralıyoruz, tartışılır duruma getiriyoruz. Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu? Değerlerimizmı uğradı?herkes bu söylemlere bakarak rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum. Hepimiz birbirimizeÖzbek, son olarak ise bütün branşlardaki antrenör ve sporculara destek vermek zorunda olduklarını aktararak, "zorundayız Galatasaraylılar, başka çıkış yoktur.etrafından oynanan oyunlara birlik olup geçit vermeyelim.kimse rant ve çıkar için kullanmasın" şeklinde konuştu.