Başbakan Yıldırım’dan onay çıktı

Başbakan’ın, Kemerburgaz Tesisleri’ne olur verdiğini açıkladı

Başkan Dursun Özbek, Florya Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınmasında bir engel kalmadığını açıkladı. Hasdal Kışlası'nda bulunan arazi için Savunma ve Maliye Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını kaydeden Özbek, "Bunun Nihai kararı için Başbakanlığa gittik. Dün (önceki gün) Sayın Başbakan'la görüştüm. Onun da olurunu aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlısı olsun" dedi. Özbek, "Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve Maliye Bakanlığı'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.



140 DÖNÜME KURULACAK

Galatasaray'ın yeni tesisleri Kemerburgaz'da 140 dönüm arsa içinde yer alacak. Orman içinde 6 tane sahası, kapalı salonları, altyapıya hizmet edecek bir kompleks olacak. Projesi hazır olan tesisleri, Florya karşılığında Emlak Konut tarafından yapılacak. Kısa bir süre içinde Florya Tesisleri'nin büyük bir bölümü Kemerburgaz'a taşınmış olacak.