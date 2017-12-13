Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Galatasaray'ın bugün düzenlenen Divan Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.
Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "Bize ne oluyor, size söyleyeyim" diyerek Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında yaptığı sert eleştirilerle ilgili görüntüleri ekrana getirdi.
Toplantı salonunda Altaylı'nın sözlerine bazı tepkiler gelirken Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar "Bu yayını keselim" sözleriyle görüntülerin durdurulması talimatını verdi. Yayının durmasının ardından Dursun Özbek "Neden durduruyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından görüntülerin yayınlanmasına devam edildi.
Bazı üyeler duydukları ifadelere sert tepki gösterirken ön sırada oturan Fatih Altaylı kendi görüntülerini böyle izledi.
Tüm bu yaşananlar sırasında Altaylı'nın üyelerden gelen tepkilere herhangi bir karşılık vermediği görüldü.
Toplantı salonunda Altaylı'nın sözlerine bazı tepkiler gelirken Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar "Bu yayını keselim" sözleriyle görüntülerin durdurulması talimatını verdi. Yayının durmasının ardından Dursun Özbek "Neden durduruyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından görüntülerin yayınlanmasına devam edildi.
Bazı üyeler duydukları ifadelere sert tepki gösterirken ön sırada oturan Fatih Altaylı kendi görüntülerini böyle izledi.
Tüm bu yaşananlar sırasında Altaylı'nın üyelerden gelen tepkilere herhangi bir karşılık vermediği görüldü.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş'ın yıldızı geliyor!
Toplam 5
Yorum
Nirvana Ba Beşiktaşa Pektemekden daha mı faydalı olacak ? Bunu iyi düşünmek lazım . 3 . santrafor olarak Pektemek yeterli .
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2 stoper adayı
Toplam 4
Yorum
tsli doriayı alsak çok iyi olur bence hem genç hem yetenekli.
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Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!
Toplam 2
Yorum
salih az bile söylemiş fatih altaylı
Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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