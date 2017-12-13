Özbek'e yapılan şok hareketten hemen önce! İşte o an!

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "Bize ne oluyor, size söyleyeyim" diyerek Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında yaptığı sert eleştirilerle ilgili görüntüleri ekrana getirdi.Toplantı salonunda Altaylı'nın sözlerine bazı tepkiler gelirken Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar "Bu yayını keselim" sözleriyle görüntülerin durdurulması talimatını verdi. Yayının durmasının ardından Dursun Özbek "Neden durduruyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından görüntülerin yayınlanmasına devam edildi.Bazı üyeler duydukları ifadelere sert tepki gösterirken ön sırada oturan Fatih Altaylı kendi görüntülerini böyle izledi.Tüm bu yaşananlar sırasında Altaylı'nın üyelerden gelen tepkilere herhangi bir karşılık vermediği görüldü.