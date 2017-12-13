Galatasaray'da transfer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonyalı oyuncu Ewelina Kobryn'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe, Perfumerias Avenida ve Basket Lattes gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.