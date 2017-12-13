 Galatasaray'da transfer – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da transfer

    Galatasaray'da transfer

    Sarı-kırmızılılar, Polonyalı oyuncu Kobryn'ı kadrosuna dahil etti

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonyalı oyuncu Ewelina Kobryn'ı transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe, Perfumerias Avenida ve Basket Lattes gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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