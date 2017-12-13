Galatasaray'da transfer
Sarı-kırmızılılar, Polonyalı oyuncu Kobryn'ı kadrosuna dahil etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonyalı oyuncu Ewelina Kobryn'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe, Perfumerias Avenida ve Basket Lattes gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:42
-
Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Toplam 3
Yorum
tencere tavaci gurultu kirliligi yaptiklari kesin tencere tava caliyorlar olacak okadar ruhlari kirli gurultuleride kirli olmasi sasirtmiyor.
-
Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
audemars Kızılyıldız Türk Takımı da Kızılyıldız şeklinde yazıp okuyoruz Takımın ismi Crevena Zvezda Diğer takımlarında Türkçe karşılığını yaz o zaman
-
Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
ediz karınca cenk 2 seneden beri yedekti ne kadar rahat kazanıyorduk senol hoca sunun farkında değil hiçbir zaman 1.forvet olamayacak insalla gider
Galatasaray'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.