 Başkan açıkladı: Filipe Luis... – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Başkan açıkladı: ...

    Başkan açıkladı: <a href="/index/filipe-luis?id=8ec97be0-4326-4eb4-81a6-7d01851a8be0" class="" rel="tag">Filipe Luis</a>...

    Başkanı , 'a transfer olacağı iddia edilen 'in kesinlikle takımda kalacağını açıkladı.

    İşte Başkanı 'nun Ajansspor'a yaptığı açıklama:

    'GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIK'
    ", 'ten ayrılmayı istemiyor. Size net biçimde söyleyebilirim, , Atletico'nun oyuncusudur ve Atletico'dan ayrılmayacak. Mükemmel bir oyuncu ve kendisini bizim kulübümüze ait hissediyor. Ayrıca 'dan Filipe için şu ana kadar bir teklif almadık."

    'ARDA BARCELONA'NIN OYUNCUSU'
    "Arda, mükemmel bir oyuncu. Barcelona'ya gitmek istedi. Biz de onun kararına saygı duyduk. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu. Ama o hâlâ bizimi için iyi bir dost ve arkadaş. Onun için Barcelona'da en iyisini temenni ediyorum. Biz Arda ve Barcelona'ya saygı duyuyoruz."

    "Bizim ekibimiz oturmuş bir takım. Transfer yasağının Ocak'ta bitmesiyle birlikte Diego Costa ve Vitolo da takıma katılıyor. Bu haliyle ekibimiz tamam gözüküyor. Bir başka takviye ihtiyaç gözükmüyor. Dolayısıyla bu durumda başka bir oyuncu düşünmüyoruz. Fakat Arda Turan bizim için hep sevdiğimi bir insan, mükemmel bir futbolcu olarak hatırlanacak. Atletico'da devam etseydi; onun için daha iyi olur muydu bilemem. Bunu cevaplamam da doğru olmaz; çünkü o Barcelona'nın oyuncusu."

    'TÜRKİYE'DEN İLGİLENDİĞİMİZ OYUNCU YOK'
    "Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgileniyor musunuz? Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür?" şeklindeki soruya ise, "Hayır. Türkiye'den ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ocak'ta zaten Diego Costa ve Vitolo'yu resmen kadromuza katıyoruz. Bunlar dışında transferimiz olmayacak" şeklinde cevap verdi."
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:11
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