Aslan ara vermedi
Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor mücadelesinde 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, topa sahip olma ve minyatür kale ile çalışmayı sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, interval koşunun ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarla noktalandı.
Galatasaray, E.Y. Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 29
Yorum
FC LİVERPOOL BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KORKAK OYNARSA ELENİR HERZAMAN OYNADIĞI AÇIK CESUR OYUNU OYNARSA 2-1 1-1 BİTİRİR GELİR EN KÖTÜ 2-1 YENİLİR EN İYİ 1-1
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Beşiktaş'ın hücum hattı suskun
Toplam 1
Yorum
Yeni hoca Bütün neden Şenolun takımın bünyesiyle oynamak Ne yapacakmış Rotosyon bir kendisi için yapsa çok iyi olacak Aklı üğleden sonrada çalışmıyor
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Tosic'ten rotasyon itirafı!
Toplam 2
Yorum
ozi doğru söz lakin yedeklerimiz le bile maç kazanmalıyız.ful defans yapan rakibi çözmenin yolu eskiden olduğu gibi yerden paslarla boğmak
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