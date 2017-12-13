Aslan ara vermedi

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı E.Y. Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı.



Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor mücadelesinde 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, topa sahip olma ve minyatür kale ile çalışmayı sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, interval koşunun ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarla noktalandı.



Galatasaray, E.Y. Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.